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В Раде развеяли мифы о резонансном законопроекте о вакцинации украинцев

Новина українською →
Вторник 02 августа 2022 17:32
В Раде развеяли мифы о резонансном законопроекте о вакцинации украинцев Фото: глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Председатель комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что на последнем заседании комитет рассмотрел более 1 тісячи поправок ко второму чтению законопроекта о системе общественного здоровья (№ 4142). Он также развеял самые известные фейки о законопроекте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радуцкого в Facebook.

По его словам, основа цель законопроекта - определить, как государство должно противостоять биологическим угрозам: функции госструктур и местной власти, обязанности предприятий и граждан.

Впрочем, отмечает Радуцкий, законопроект стал мишенью информационных атак. "Снова разгоняют множество мифов, которые не имеют ничего общего с текстом законопроекта. Нарративы очень похожи на тезисы пропагандистов Кремля", - добавляет Радуцкий.

По его мнению, СБУ должна обратить внимание как на работу российских ботоферм, так и на их сообщников в Украине.

В то же время он привел десятку самых известных фейков о законопроекте №4142, сравнив выдумки и текст законопроекта.

Миф № 1: закон № 4142 вводит принудительную вакцинацию населения

  • На самом деле - закон не вводит ответственности за отказ от вакцинации.

МИФ № 2: закон № 4142 нарушает конституционные права украинцев

  • На самом деле - закон не требует от украинцев вакцинироваться. Но вакцинированные не должны подвергать опасности вакцинированных граждан.

МИФ № 3: законопроект № 4142 предоставляет правительству право проводить опасные эксперименты на украинцах

  • На самом деле - закон не обязывает проходить вакцинацию, если вы считаете ее нецелесообразной.

Миф № 4: закон № 4142 позволяет забирать детей у тех, кто не вакцинируется сам и не вакцинирует ребенка

  • На самом деле - никаких санкций за отказ от вакцинации закон не предусматривает, тем более таких, как лишение родительских прав.

Миф № 5: на украинцах разрешат испытывать экспериментальные препараты

  • На самом деле - в законопроекте отсутствуют разделы, регулирующие оборот медицинских препаратов.

Миф № 6: правительству разрешат конфисковать имущество невакцинированного человека

  • На самом деле - закон не касается имущества как вакцинированных, так и невакцинированных граждан.

Миф № 7: все данные об украинцах будут внесены в единую электронную систему, правительство сможет использовать их в своих целях

  • На самом деле - никаких изменений относительно медицинской тайны или персональных данных не предусмотрены. Как и раньше, доступ к информации есть только у вашего врача.

Миф №8: украинцев, которые откажутся проходить обязательные медосмотры, привлекут к уголовной ответственности

  • На самом деле - уголовная ответственность для украинцев, которые отказались проходить обязательные медосмотры, законом не предусмотрена.

Миф №9: детям запретят посещать учебные заведения без одной или нескольких прививок

  • На самом деле - закон не вводит новых требований по вакцинации детей.

Миф № 10: закон № 4142 заставит украинцев менять крышу здания, если она сделана из шифера

  • На самом деле - запрет асбестосодержащих материалов касается только новой продукции и никак не влияет на шифер, который был произведен ранее.

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