У Раді розвіяли міфи про резонансний законопроект щодо вакцинації українців

Голова комітету з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький повідомив, що на останньому засіданні комітет розглянув більш як 1 тисячу поправок до другого читання законопроекту про систему громадського здоров’я (№ 4142). Він також розвіяв найвідоміші фейки про законопроект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радуцького у Facebook .

За його словами, основа мета законопроекту - визначити, як держава має протидіяти біологічним загрозам: функції держструктур та місцевої влади, обов’язки підприємств та громадян.

Втім, наголошує Радуцький, законопроект став мішенню інформаційних атак. "Знову розганяють безліч міфів, які не мають нічого спільного з текстом законопроекту. Наративи дуже схожі на тези пропагандистів Кремля", - додає Радуцький.

На його думку, СБУ має звернути увагу як на роботу російських ботоферм, так і на їхніх спільників в Україні.

Водночас він навів десятку найвідоміших фейків про законопроект № 4142, порівнявши вигадки та текст законопроекту.

Міф № 1: закон № 4142 запроваджує примусову вакцинацію населення

Насправді - закон не запроваджує відповідальності за відмову від вакцинації.

Міф № 2: закон № 4142 порушує конституційні права українців

Насправді - закон не вимагає від українців вакцинуватись. Але невакциновані не повинні наражати на небезпеку вакцинованих громадян.

Міф № 3: законопроект № 4142 надає уряду право проводити небезпечні експерименти на українцях

Насправді - закон не зобов’язує проходити вакцинацію, якщо ви вважаєте її недоцільною.

Міф № 4: закон № 4142 дозволяє забирати дітей у тих, хто не вакцинується сам і не вакцинує дитину

Насправді - жодних санкцій за відмову від вакцинації закон не передбачає, тим більше таких, як позбавлення батьківських прав.

Міф № 5: на українцях дозволять випробовувати експериментальні препарати

Насправді - у законопроекті відсутні розділи, які врегульовують обіг медичних препаратів.

Міф № 6: уряду дозволять конфіскувати майно невакцинованої людини

Насправді - закон не торкається майна як вакцинованих, так і невакцинованих громадян.

Міф № 7: усі дані про українців будуть внесені до єдиної електронної системи, уряд зможе використовувати їх у своїх цілях

Насправді - жодних змін щодо медичної таємниці або персональних даних не передбачені. Як і раніше, доступ до інформації є лише у вашого лікаря.

Міф №8: українців, які відмовляться проходити обов’язкові медогляди, притягнуть до кримінальної відповідальності

Насправді - кримінальна відповідальність для українців, які відмовились проходити обов’язкові медогляди, законом не передбачена.

Міф №9: дітям заборонять відвідувати заклади освіти без одного або декількох щеплень

Насправді - закон не запроваджує нових вимог щодо щеплення дітей.

Міф № 10: закон № 4142 змусить українців міняти дах будівлі, якщо вона зроблена з шиферу