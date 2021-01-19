В Раде ни разу не выступили сто нардепов в 2020

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Верховной раде в течение прошлого года ни разу не выступили сто народных депутатов. Они не выступали ни с места, ни с парламентской трибуны.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.

Таковы данные анализа статистики выступлений народных депутатов во время пленарных заседаний.

"Больше всего "молчаливых" депутатов в "Слуге народа" - 73 человека или каждый четвертый депутат фракции", - указано в сообщении.

В КИУ обращают внимание, что среди депутатов монобольшинства, которые не сказали ни слова в течение 2020 года - Евгений Брагарь (известный по выражению о продаже собаки за тарифы), Юрий Корявченков (актер "95 квартала", известен как Юзик), Жан Беленюк (украинский борец), и ряд лиц, которые работали в структурах "Студии Квартал 95".

Указано, что еще 12 народных депутатов фракции "Оппозиционная платформа "За жизнь" имеют нулевые показатели выступлений. Среди таких парламентариев Виктор Медведчук, Сергей и Юлия Левочкины, Вадим Столар, Тарас Козак.

Еще шесть нардепов, которые не выступали в 2020 году ни разу, являются внефракционными: Андрей Деркач, Олесь Довгий, Роман Иванисов, Муса Магомедов, Дмитрий Шенцев, Евгений Яковенко.

При этом все парламентарии из фракций "Европейская солидарность" и "Голос" выступали хотя бы раз.

Напомним, депутатов ВР за прошлый год оштрафовали на 30 млн гривен за прогулы. Нардепы-прогульщики не получали 42 тысячи гривен депутатских выплат.

Как писало РБК-Украина, в конце октября вступил в силу закон о лишении нардепов выплат за прогулы.