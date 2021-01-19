У Раді жодного разу не виступили сто нардепів у 2020

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Верховній раді протягом минулого року жодного разу не виступили сто народних депутатів. Вони не виступали ні з місця, ні з парламентської трибуни.

Про це повідомляє прес-служба Комітету виборців України.

Такі дані аналізу статистики виступів народних депутатів під час пленарних засідань.

"Найбільше "мовчазних" депутатів у "Слузі народу "- 73 людини або кожен четвертий депутат фракції", - зазначено в повідомленні.

У КВУ звертають увагу, що серед депутатів монобільшості, які не сказали ні слова протягом 2020 року - Євген Брагар (відомий за висловом про продаж собаки за тарифи), Юрій Корявченков (актор "95 кварталу", відомий як Юзик), Жан Беленюк (український борець), і ряд осіб, які працювали в структурах "Студії Квартал 95".

Зазначено, що ще 12 народних депутатів фракції "Опозиційна платформа "За життя" мають нульові показники виступів. Серед таких парламентаріїв Віктор Медведчук, Сергій і Юлія Льовочкіна, Вадим Столар, Тарас Козак.

Ще шість нардепів, які не виступали в 2020 році жодного разу, є позафракційними: Андрій Деркач, Олесь Довгий, Роман Іванісов, Муса Магомедов, Дмитро Шенцев, Євген Яковенко.

При цьому всі парламентарії з фракцій "Європейська солідарність" і "Голос" виступали хоча б раз.

Нагадаємо, депутатів ВР за минулий рік оштрафували на 30 млн гривень за прогули. Нардепи-прогульники не отримували 42 тисячі гривень депутатських виплат.

Як писало РБК-Україна, в кінці жовтня набрав чинності закон про позбавлення нардепів виплат за прогули.