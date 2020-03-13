В Раде рассказали, когда вернутся к обычному режиму работы

Парламент вернется к обычному режиму работы после того, как ситуация с распространением коронавируса пойдет на спад. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, ограничения в работе ВР будут совпадать с постановлением Кабмина.

"Эти ограничения будут совпадать с постановлением Кабинета министров Украины. Я надеюсь, она не будет продолжаться. А после того, как негативные последствия от коронавируса спадут, и последствия уменьшатся - мы вернемся к штатной работы ВР", - заявил Разумков.

Напомним, на время действия карантина в Верховную раду будет допускаться ограниченное количество представителей СМИ, которые получат дополнительные бейджи для аккредитации. Глава Рады подчеркнул, что в парламент будут пропускать ограниченное количество журналистов.

Как писало РБК-Украина ранее, спикер ВР подписал распоряжение "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни". Отмечалось, что до 3 апреля будет ограничен допуск к административным зданиям, сооружениям и служебным помещениям ВР всех лиц, кроме народных депутатов, работников Аппарата ВР, помощников-консультантов нардепов Украины, которые работают по срочному договору на постоянной основе.

Так, с 12 марта в Украине действует карантин из-за коронавируса. Правительство решило, что до 3 апреля в Украине будут закрыты все школы, детсады, вузы.