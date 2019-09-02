В Раде рассказали, когда утвердят повестку дня второй сессии

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ориентировочную повестку дня должны рассмотреть на комитетах Рады до четверга

Проект повестки дня второй сессии Верховой рады Украины будет утвержден 10 сентября. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Согласительный совет рассмотрит повестку дня второй сессии на заседании 9 сентября.

"Вам роздан ориентировочный проект повестки дня второй сессии. Прошу тщательно его проанализировать и рассмотреть на комитетах ВРУ, внести свои предложения в четверг. Доработанный проект повестки дня второй сессии будет внесен 9 сентября на рассмотрение и одобрен согласительной советом. А 10 сентября на утверждение ВРУ", - заявил Разумков.

Напомним, Верховная рада Украины во вторник, 3 сентября, рассмотрит увольнение Тимофея Милованова с поста заместителя главы Совета Национального банка Украины. Нардепы должны уволить Милованова в связи с его назначением в новый Кабинет министров.

Как писало РБК-Украина, во вторник парламентарии планируют рассмотреть закон о снятии депутатской неприкосновенности во втором чтении, который профильный комитет рекомендовал принять Раде в целом как закон. Во фракции "Слуга народа" прогнозируют, что рассмотрение документа может занять полдня.