У Раді розповіли, коли затвердять порядок денний другої сесії

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Орієнтовний порядок денний мають розглянути на комітетах Ради до четверга

Проект порядку денного другої сесії Верхової ради України буде затверджено 10 вересня. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Погоджувальна рада розгляне порядок денний другої сесії на засіданні 9 вересня.

"Вам роздано орієнтовний проект порядку денного другої сесії. Прошу ретельно його проаналізувати та розглянути на комітетах ВРУ, внести свої пропозиції до четверга. Доопрацьований проект порядку денного другої сесії буде внесений 9 вересня на розгляд та схвалено погоджувальною радою. А 10 вересня на затвердження ВРУ", - заявив Разумков.

Нагадаємо, Верховна рада України у вівторок, 3 вересня, розгляне звільнення Тимофія Милованова з поста заступника глави Ради Національного банку України. Нардепи повинні звільнити Милованова в зв'язку з його призначенням у новий Кабінет міністрів.

Як писало РБК-Україна, у вівторок парламентарії планують розглянути закон про зняття депутатської недоторканності у другому читанні, який профільний комітет рекомендував ухвалити Раді в цілому як закон. У фракції "Слуга народу" прогнозують, що розгляд документа може зайняти півдня.