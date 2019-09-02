ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Раді розповіли, коли затвердять порядок денний другої сесії

Новини » Політика    02.09.2019 - 14:54
У Раді розповіли, коли затвердять порядок денний другої сесії
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Орієнтовний порядок денний мають розглянути на комітетах Ради до четверга

Проект порядку денного другої сесії Верхової ради України буде затверджено 10 вересня. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Погоджувальна рада розгляне порядок денний другої сесії на засіданні 9 вересня.

"Вам роздано орієнтовний проект порядку денного другої сесії. Прошу ретельно його проаналізувати та розглянути на комітетах ВРУ, внести свої пропозиції до четверга. Доопрацьований проект порядку денного другої сесії буде внесений 9 вересня на розгляд та схвалено погоджувальною радою. А 10 вересня на затвердження ВРУ", - заявив Разумков.

Нагадаємо, Верховна рада України у вівторок, 3 вересня, розгляне звільнення Тимофія Милованова з поста заступника глави Ради Національного банку України. Нардепи повинні звільнити Милованова в зв'язку з його призначенням у новий Кабінет міністрів.

Як писало РБК-Україна, у вівторок парламентарії планують розглянути закон про зняття депутатської недоторканності у другому читанні, який профільний комітет рекомендував ухвалити Раді в цілому як закон. У фракції "Слуга народу" прогнозують, що розгляд документа може зайняти півдня.

Рада у вівторок розгляне звільнення Милованова з посади замголови Ради НБУ Зеленський роздав доручення Кабміну, Раді і силовикам
Новини України Верховна Радаповестка дня
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся