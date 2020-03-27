В Раде рассказали о средствах защиты нардепов на внеочередном заседании

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сессионный зал тщательно продезинфицировали

На внеочередном заседании парламента народные депутаты будут обеспечены перчатками, очками и респираторами. Об этом в комментарии РБК-Украина заявила председатель подкомитета по государственной безопасности комитета по вопросам нацбезопасности Верховной рады Ирина Верещук.

По ее словам, в масках должны быть депутаты всех фракций, в соответствии с рекомендациями Минздрава.

"Это обязательно. Мы будем в респираторах, перчатках и защитных очках. Я не знаю, насколько Аппарат Верховной рады это обеспечивает, но о депутатах нашей фракции позаботятся руководители групп во фракции. Все будут в средствах специальной защиты", - сообщила Верещук.

Депутат также отметила, что перед внеочередным заседанием сессионный зал ВР тщательно продезинфицировали.

"Мы спрашивали об этом. Была дезинфекция, да, столы, все - продезинфицированы", - добавила она.

Новость дополняется