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У Раді розповіли про засоби захисту нардепів на позачерговому засіданні

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 13:12
У Раді розповіли про засоби захисту нардепів на позачерговому засіданні
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Сесійну залу ретельно продезінфікували

На позачерговому засіданні парламенту народні депутати будуть забезпечені рукавичками, окулярами та респіраторами. Про це у коментарі РБК-Україна заявила голова підкомітету з державної безпеки комітету з питань нацбезпеки Верховної ради Ірина Верещук.

За її словами, у масках мають бути депутати всіх фракцій, відповідно до рекомендацій МОЗ.

"Це обов’язково. Ми будемо у респіраторах, рукавичках та захисних окулярах. Я не знаю, наскільки Апарат Верховної ради це забезпечує, але про депутатів нашої фракції подбають керівники груп у фракції. Усі будуть у засобах спеціального захисту", - повідомила Верещук.

Депутат також наголосила, що перед позачерговим засіданням сесійну залу ВР ретельно продезінфікували.

"Ми питали про це. Була дезінфекція, так, столи, все - продезінфіковано", - додала вона.

Нагадаємо, парламент 26 березня повинен був зібратися на позачергове засідання, щоб розглянути пакет "антикоронавірусних" законопроектів, проте засідання перенесли.

У четвер у ВР заявили, що засідання відбудеться тоді, коли буде прийнято рішення щодо секвестру державного бюджету.

При цьому глава держави Володимир Зеленський провів зустріч з главами парламентських фракцій і закликав депутатів ВР зібратися на позачергове засідання у суботу, 28 березня.

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