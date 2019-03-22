Рада вернется к "языковому закону" уже в апреле

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рада продолжит рассмотрение "языкового закона" на следующем пленарном заседании, 9 апреля

Верховная рада Украины вернется к рассмотрению "языкового закона" - законопроекта "О функционировании украинского языка как государственного" уже в апреле, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, парламентарии продолжат рассмотрение документа на следующем пленарном заседании во вторник, 9 апреля.

Напомним, на рассмотрение поправок ко второму чтению "языкового закона" - законопроекта "О функционировании украинского языка как государственного" - нужна как минимум еще одна пленарная неделя, спрогнозировала замглавы комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности Ирина Подоляк.

Нардеп надеется, что окончательное голосование за "языковой закон" состоится в начале апреля.

Как писало РБК-Украина, вчера парламентарии рассмотрели почти 60% правок к "языковому закону".

Отметим, в комитете ВР по вопросам культуры и духовности констатируют существенную разбалансировку "языкового закона" из-за проваленных поправок.

Добавим, ранее представитель правительства в Верховной раде, народный депутат Вадим Денисенко подчеркивал, что нардепы не успеют проголосовать во втором чтении "языковой закон" - законопроект "О функционировании украинского языка как государственного" до первого тура выборов президента Украины.