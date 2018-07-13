В Раде рассказали о рисках новых поправок по антикоррупционному суду

В Раде считают, что повторное рассмотрение коррупционных дел нарушает европейские принципы

Передача коррупционных дел в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины и их повторное рассмотрение нарушает европейские принципы судопроизводства. Об этом РБК-Украина сообщила член парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия Татьяна Юзькова (РПЛ).

По словам Юзьковой, норма о передачи всех коррупционных дел из общих судов в Высший антикоррупционный может иметь негативные последствия для Украины.

"Даже после того, как дело начало рассматриваться в первой или во второй - апелляционной - инстанции, как решило большинство парламента, дело нужно передавать в Антикоррупционный суд. То есть, человек будет во второй раз подвергнут процессуальной ответственности. По моему мнению, это нарушает европейские принципы судопроизводства", - отметила она.

Она также подчеркнула, что если привлеченное по такой процедуре к уголовной ответственности лицо обратится в Европейский суд по правам человека, то с большой вероятностью сможет рассчитывать на положительный для себя результат.

Напомним, ранее в Верховной раде рассказали, сколько дел передадут антикоррупционному суду. На сегодня речь идет о свыше 2 тысячах дел, подследственных Национальному антикоррупционному бюро Украины.