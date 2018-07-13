У Раді розповіли про ризики нових поправок щодо антикорупційного суду

У Раді вважають, що повторний розгляд корупційних справ порушує європейські принципи

Передача корупційних справ до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) України та їхній повторний розгляд порушує європейські принципи судочинства. Про це РБК-Україна повідомила член парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя Тетяна Юзькова (РПЛ).

За словами Юзькової, норма про передачу всіх корупційних справ з загальних судів до Вищого антикорупційного може мати негативні наслідки для України.

"Навіть після того, як справа почала розглядатися в першій або в другій - апеляційній - інстанції, як вирішила більшість парламенту, справу треба передавати в Антикорупційний суд . Тобто, особу буде вдруге піддано процесуальній відповідальності. На мою думку, це порушує європейські принципи судочинства", - зазначила вона.

Вона також підкреслила, що якщо притягнута за такою процедурою до кримінальної відповідальності особа звернеться до Європейського суду з прав людини, то з великою ймовірністю зможе розраховувати на позитивний для себе результат.

Нагадаємо, раніше у Верховній раді розповіли, скільки справ передадуть антикорупційному суду. На сьогодні мова йде про понад 2 тисячі справ, підслідних Національному антикорупційному бюро України.