В Раде рассказали, как решить проблему с двумя Верховными судами в Украине

Проблему с двумя Верховными судами в Украине можно решить путем присоединения одного к другому. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава парламентского комитета по вопросам правовой политики, депутат от "Слуги народа" Андрей Костин.

Отметим, ранее Конституционный суд Украины признал неконституционным конкурс в Верховный суд и постановил, что судьи Верховного суда Украины должны были автоматически перейти на работу в новый Верховный суд.

"Существует проблема - в Украине есть два юридических лица с названиями "Верховный суд Украины" и "Верховный Суд". Переименование, о котором говорит КСУ может производиться только в отношении одного и того же юридического лица. Поэтому, реорганизация одного из этих судов в форме присоединения к другому, позволит, на мой взгляд, решить проблему двух верховных судов, которая нам досталась в наследство от авторов предыдущей судебной реформы", - отметил Костин.

Он также добавил, что консультации по этому вопросу продолжаются практически ежедневно

"Я уверен, что решение будет принято в ближайшее время, счет идет на недели", - подчеркнул нардеп и сказал, что судьи Верховного суда Украины продолжат осуществлять свои функции как судьи Верховного Суда.

Напомним, ранее КСУ признал неконституционными положения судебной реформы Зеленского. Неконституционным признано, в том числе, сокращение количества судей Верховного суда с 200 до 100.