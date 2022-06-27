В Раде рассказали о потерях "оборонки" и приоритетах для восстановления

"То, что были приобретены те или иные виды вооружения - этот вопрос больше надо адресовать военным, почему был такой выбор", - рассказал он.

Он не отрицает, что это постоянно было предметом разговоров и горячих дискуссий на заседаниях комитета, когда рассматривался государственный оборонный заказ.

"Мы всегда докапывались, действительно ли нужно нам то или иное вооружение, настаивали, чтобы военные нам полностью показали, что это соответствует военной стратегии, как мы будем развивать виды или роды Вооруженных сил и других военных формирований", - объясняет глава комитета.

Завитневич привел пример, что некоторые военные даже воспринимали "натовские стандарты" как закупку автоматов натовского калибра.

"Но мы их всегда исправляли и говорили, что не достаточно просто купить винтовку М15 или AR15 калибром 5,56. "Натовский стандарт" - это, прежде всего, слаживание наших воинских подразделений со странами-партнерами", - рассказывает он.

Глава комитета отмечает, что каждый год была проблема с объемом средств, которые выделяло государство на военные нужды.

"Мы приобщались к работе в СНБО и Кабинете министров, объясняли, почему нужно больше денег, но процент на восстановление или ремонт техники и вооружения постоянно уменьшался. Также мы ссорились с нашими военными, чтобы они научились планировать и закупать то, что запланировали", - добавляет Завитневич.

По его словам, с выполнением ГОЗ также была значительная проблема, которая касалась отказа от поставок.

"Мы очень часто приглашали на заседание комитета экспортеров и поставщиков, они нам говорили: ну извините, мы уже это продали. Доходило до того, что ГОЗ менялся на 10-15-20%, некоторые виды вооружений из него исключали вовсе. Но прогресс за эти годы был, нам удалось намного уменьшить этот процент", - поясняет он.

По словам Завитневича, государство в ближайшее время планирует заниматься и обеспечением военных бронезащитой, медициной, дронами, хотя сейчас эти позиции закрывают волонтеры.

"Давайте будем объективны, невозможно завезти оперативно 100-200 тысяч бронежилетов. У нас есть производители в Украине, но они в первые же дни оказались под обстрелами, а кто-то под оккупацией. Поэтому они не могли начать работать в 2-3 смены и покрывать этот дефицит", - говорит он.

Завитневич не скрывает, что с этим обеспечением идет явная заминка.

"Смело можно говорить, что мы не успеваем, это откровенная правда и здесь нечего прятать. Все знают количество мобилизованных, резервистов и на сколько мы увеличили Вооруженные силы. Не могли мы иметь столько средств защиты, оружия и даже формы. У нас стратегические запасы были, но не в том количестве, которое нужно для полноценной полномасштабной войны", - поясняет он.

К тому же, по его словам, надо было решить и еще один сложнейший вопрос – это логистика, доставка, она также была усложнена.

"Есть примеры, когда подразделение ехало с мест постоянной дислокации на "передок" или на слаживание, а некоторые виды защиты догоняли наших военнослужащих. Но такого вопиющего, чтобы на "нуле" людей оставляли без защиты, таких случаев не было. Через волонтеров наши военные получают также дроны и другие полезные вещи для той же разведки, которыми уже научились пользоваться на уровне взвода или роты. Но есть нюанс в законодательстве, не все Минобороны пока может закупать. Будем это исправлять, о чем и до полномасштабной войны говорили. Хотя и сейчас уже многое упростили в плане постановки на вооружение", - говорит глава комитета.