В Раде рассказали о подготовке военных к разведению сил на Донбассе

Обустройство позиций для разведения войск в Золотом еще готово не полностью, а в Петровском позиции подготовлены на 98%. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Костенко, в Петровском разведение не несет никакой угрозы местному населению.

"По Петровскому у нас позиции уже готовы к разведению на 98%. Войска готовы оттянуться на указанные позиции. Что касается Петровского, то там мы не говорим о населенных пунктах. Там разведение проводится на открытой местности, на полях. Поэтому местному населению это не несет никакой угрозы", - заявил Костенко.

По словам нардепа, 9 октября является первым днем ​​без обстрелов на Донбассе. Но разведение будет происходить только после семи дней тишины.

"Что касается Золотого, там тоже ситуация контролируется. Там позиции в настоящее время готовы не полностью, но ведутся инженерные работы по обустройству этих позиций. Но инженерные работы ведутся быстро. Командующий заверил, что на тот период, когда будет разведение, войска выйдут уже в подготовленные позиции", - добавил парламентарий.

Напомним, глава Минобороны Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом возможно исключительно тогда, когда боевики прекратят огонь в упомянутых районах.

Как писало РБК-Украина, заместитель командующего штабом Операции объединенных сил Богдан Бондарь подтвердил информацию, что при разведении войск на Донбассе в так называемую "серую зону" могут попасть как подконтрольные Украине населенные пункты, так и контролируемые боевиками.

Добавим, 7 октября боевики снова обстреляли Золотое. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Кремль имеет некоторое влияние на "ДНР" и "ЛНР", но не может повлиять на отвод сил боевиков.

Отметим, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом не началось из-за недавних обстрелов боевиков. Глава МИД подчеркнул, что разведение войск начинается на седьмой день тишины.