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В Раде рассказали, когда могут рассмотреть закон о праве украинцев на оружие

Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

В Раду внесли законопроект № 5708 "О праве на гражданское огнестрельное оружие", но до сих пор не поставили на голосование. В парламенте рассказали, когда его могут принять.

Об этом сообщил один из главных разработчиков нового законопроекта - депутат Игорь Фрис, говорится в материале "Право на защиту. Когда и для кого в Украине легализуют огнестрельное оружие".

По его словам, законопроект стоит в планах законодательной работы на текущую сессию (она заканчивается 28 января, - ред.).

"Вполне вероятно, что он будет поставлен на голосование за основу", - сказал Фрис.

Вместе с тем, он добавил, что речь идет не о "легализации" оружия. Документ лишь регулирует предусмотренный Конституцией вопрос относительно правового режима собственности на эти объекты, подчеркнул нардеп.

Кроме того, в МВД считают, что применение оружия против людей с целью самозащиты требует "глубокого осмысления и оценки готовности граждан к ответственному обращению с оружием".

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Оружие в Украине