В Раді розповіли, коли можуть розглянути закон про право українців на зброю

За його словами, законопроект стоїть у планах законодавчої роботи на поточну сесію (вона закінчується 28 січня, - ред.).

"Цілком ймовірно, що він буде поставлений на голосування за основу", - сказав Фріс.

Разом з тим, він додав, що мова йде не про "легалізацію" зброї. Документ лише регулює передбачене Конституцією питання щодо "правового режиму власності" на ці об'єкти, підкреслив нардеп.

Крім того, в МВС вважають, що застосування зброї проти людей з метою самозахисту потребує "глибокого осмислення та оцінки готовності громадян до відповідального поводження зі зброєю".