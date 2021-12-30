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В Раді розповіли, коли можуть розглянути закон про право українців на зброю

Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

В Раду внесли законопроект № 5708 "Про право на цивільну вогнепальну зброю", але досі не поставили на голосування. В парламенті розповіли, коли його можуть прийняти.

Про це повідомив один з головних розробників нового законопроекту - депутат Ігор Фріс, йдеться у матеріалі "Право на захист. Коли і для кого в Україні легалізують вогнепальну зброю".

За його словами, законопроект стоїть у планах законодавчої роботи на поточну сесію (вона закінчується 28 січня, - ред.).

"Цілком ймовірно, що він буде поставлений на голосування за основу", - сказав Фріс.

Разом з тим, він додав, що мова йде не про "легалізацію" зброї. Документ лише регулює передбачене Конституцією питання щодо "правового режиму власності" на ці об'єкти, підкреслив нардеп.

Крім того, в МВС вважають, що застосування зброї проти людей з метою самозахисту потребує "глибокого осмислення та оцінки готовності громадян до відповідального поводження зі зброєю".

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