В Раде рассказали, когда могут изменить Конституцию в части децентрализации

Так, в конце декабря в парламенте создали специальную рабочую группу, которая до 1 марта должна откорректировать документ, однако до сессионного зала может дойти совсем другой текст.

Как пояснил член рабочей группы по подготовке изменений к Конституции, представитель парламентского комитета по госвласти Виталий Безгин (СН), текст с изменениями, который разработали эксперты и отдельная группа Дмитрия Гурина - это не комитетский законопроект.

"Это не наша инициатива. То, что есть сейчас - это абсолютно сырой документ, который не готов к принятию. Его опубликовали для консультаций, чтобы решить, что с ним делать дальше. Межкомитетская, межфракционная группа к 1 марта должна выйти на какой-то консенсусный текст", - рассказал Безгин.

Он предположил, что при оптимистичном сценарии депутаты смогут проголосовать законопроект о децентрализации во время следующей сессии, которая стартует в феврале.

В частности, если парламент уложится в запланированные сроки и наберется 300 голосов "за", тогда финишное голосование может пройти в период осенней сессии 2022 года.