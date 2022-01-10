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В Раде рассказали, когда могут изменить Конституцию в части децентрализации

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Киев, Понедельник 10 января 2022 09:06
В Раде рассказали, когда могут изменить Конституцию в части децентрализации Фото: в Раде рассказали, когда могут изменить Конституцию в части децентрализации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Концепция законопроекта, который вносит изменения в Конституцию в части децентрализации, появилась в парламенте в конце ноября. Однако в "Слуге народа" утверждают, что это лишь версия, которую представили для общественного обсуждения, а финальный законопроект еще не зарегистрирован в Раде.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Громады, уезды и префекты. Что Рада может изменить в Конституции этого года".

Так, в конце декабря в парламенте создали специальную рабочую группу, которая до 1 марта должна откорректировать документ, однако до сессионного зала может дойти совсем другой текст.

Как пояснил член рабочей группы по подготовке изменений к Конституции, представитель парламентского комитета по госвласти Виталий Безгин (СН), текст с изменениями, который разработали эксперты и отдельная группа Дмитрия Гурина - это не комитетский законопроект.

"Это не наша инициатива. То, что есть сейчас - это абсолютно сырой документ, который не готов к принятию. Его опубликовали для консультаций, чтобы решить, что с ним делать дальше. Межкомитетская, межфракционная группа к 1 марта должна выйти на какой-то консенсусный текст", - рассказал Безгин.

Он предположил, что при оптимистичном сценарии депутаты смогут проголосовать законопроект о децентрализации во время следующей сессии, которая стартует в феврале.

В частности, если парламент уложится в запланированные сроки и наберется 300 голосов "за", тогда финишное голосование может пройти в период осенней сессии 2022 года.

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Децентрализация в Украине Конституция Верховная рада
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