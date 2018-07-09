У Раді розраховують на конкретні домовленості за підсумками саміту Україна-ЄС

Україна сподівається на більш активне партнерство з ЄС в економічній сфері

У Верховній раді України розраховують на конкретні домовленості за підсумками двостороннього саміту з Європейським союзом, який пройде на цьому тижні. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Бельгійський вояж: чого чекати Україні від самітів ЄС і НАТО в Брюсселі".

Зокрема, в парламенті очікують, що за підсумками саміту Україна-ЄС сторони зроблять не тільки політичні заяви, а домовляться про якісь конкретні речі в рамках порядку денного. Саме тому, за словами члена комітету Ради з питань євроінтеграції Оксани Юринець (БПП), у зверненні до ЄС, яке прийняли минулого тижня, зробили акцент на частині питань, пов'язаних із зоною вільної торгівлі.

"Міністерство економіки за останній період часу здійснило дуже багато необхідних заходів для того, щоб цей ринок був для нас прийнятним", - говорить депутат.

Як зазначила заступник голови парламентського комітету з питань євроінтеграції Марія Іонова (БПП), крім того, що в Угоді про асоціацію чітко визначені зобов'язання України, в ній також позначені зобов'язання ЄС. За її словами, Україна хоче більш активного співробітництва і партнерства з Євросоюзом, особливо в питаннях економічного характеру.

"Так, у нас зріс експорт, але все одно деякі ринки залишаються для нас закритими, і ми б хотіли, щоб все-таки Європейський союз також більш детально і відповідально ставився і до своїх зобов'язань по відношенню до України за договором про асоціацію", - підкреслила народний депутат в коментарі РБК-Україна.

"Ми перестали бути тими, хто щось просить, а говоримо про те, що ми на рівні партнерів можемо разом існувати, думати, який план євроінтеграції далі реалізовувати і що з цього буде корисного для України, враховуючи національні інтереси", - уточнила Оксана Юринець.

Схожої думки дотримується і секретар профільного комітету Олена Сотник (фракція "Самопоміч"). Як пояснила РБК-Україна нардеп, Україна вперше займає проактивну позицію в діалозі з ЄС, пропонуючи напрямки поглиблення інтеграції.

"Це цифровий союз, або робота у сфері IT і зв'язку, це питання енергетичної безпеки, тобто енергетичний союз, і третє - це митний союз, все, що пов'язано з поглибленням нашого товарообігу, економічні питання і стандартизація всіх процедур. І все це повинно привести до двосторонньої взаємовигідної співпраці", - підкреслила Сотник.

Нагадаємо, раніше Сотник заявила, що на саміті Україна-ЄС можуть відреагувати на наміри блокування сайтів в Україні. За її словами, Єврокомісія під час виборчого процесу буде спостерігати за тим, що відбувається в українських ЗМІ.

"Тому я думаю, що ми можемо очікувати (під час саміту, - ред.), принаймні, якихось випадів і окремих заяв у бік України", - зазначила Сотник.