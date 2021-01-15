В Раде раскритиковали предложение Витренко покупать газ у России

Временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко предложил разблокировать экспорт газа независимыми компаниями из России. Речь может идти и о компании "Роснефть".

Об этом заявила народный депутат Инна Совсун в Facebook.

Как известно, основатель этой компании - правительство Российской Федерации, а президент компании - Игорь Сечин.

"В июле 2014 Министерство финансов США из-за санкций в отношении России, направленных на прекращение агрессии России против Украины, закрыло доступ для некоторых российских компаний, среди которых была и "Роснефть", к долгосрочным рынкам капитала США. Президент "Роснефти" - Игорь Сечин. С 31 декабря 1999 года - заместитель руководителя администрации президента РФ Путина, с 2004 года - заместитель руководителя администрации президента - помощник президента России; с 12 мая 2008 по 21 мая 2012 - заместитель председателя правительства РФ", - отметила Инна Совсун.

Она также напомнила, что с марта 2014 Сечин попал в санкционный список правительства США из-за его роли в дестабилизации ситуации в Украине. А в 2021 году правительство Украины предлагает покупать у него газ.

"Я не знаю, что хуже: если вр.и.о. министра энергетики пишет это искренне - или с целью собрать голоса за свое назначение в ВР", - добавила народный депутат.

Напомним, как ранее сообщалось, вр.и.о. министра энергетики Юрий Витренко сообщил, что разблокирование экспорта газа от российских независимых добывающих компаний и экспорт газа из Центральной Азии выгодны Украине.

Народный депутат Ирина Геращенко в своей колонке на сайте "Гордон" заявила, что закупки газа в РФ - это красная линия, переступать которую не стоит.