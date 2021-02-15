В Раде раскритиковали повышение тарифа на передачу электроэнергии для бизнеса

"Взятое государством обязательство по зеленому тарифу перекладывается на плечи промышленности, которая сейчас и так находится в достаточно тяжелой ситуации. Поэтому я думаю, тут очень четко нужно разделять обязательства государства и обязанности НКРЭКУ по формированию тарифа. Я надеюсь, что очередного повышения не будет", - сказал Магомедов.

Он подчеркнул, что государство должно выполнять свои обязательства по "зеленому" тарифу в соответствие с механизмом, предусмотренным законом, а не пытаться переложить их на других.

"Я так понимаю, что у государства сейчас нет возможности выполнить взятые на себя обязательства из-за дефицита бюджета, поэтому ищут другие возможности", - констатировал Магомедов.