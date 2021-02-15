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В Раде раскритиковали повышение тарифа на передачу электроэнергии для бизнеса

Новина українською → Киев, Понедельник 15 февраля 2021 13:10
В Раде раскритиковали повышение тарифа на передачу электроэнергии для бизнеса Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Очередным повышением тарифа на передачу электроэнергии государство пытается переложить выполнение своих обязательств на промышленность.

Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.

"Взятое государством обязательство по зеленому тарифу перекладывается на плечи промышленности, которая сейчас и так находится в достаточно тяжелой ситуации. Поэтому я думаю, тут очень четко нужно разделять обязательства государства и обязанности НКРЭКУ по формированию тарифа. Я надеюсь, что очередного повышения не будет", - сказал Магомедов.

Он подчеркнул, что государство должно выполнять свои обязательства по "зеленому" тарифу в соответствие с механизмом, предусмотренным законом, а не пытаться переложить их на других.

"Я так понимаю, что у государства сейчас нет возможности выполнить взятые на себя обязательства из-за дефицита бюджета, поэтому ищут другие возможности", - констатировал Магомедов.

Напомним, ранее стало известно, что НКРЭКУ вновь предлагает повысить тариф на передачу электроэнергии с апреля 2021 года. В прошлом году тариф на передачу повышался трижды, и вырос в итоге более чем вдвое - со 113 грн МВт-ч до 312,76 грн за МВт-час.

Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков ранее заявлял, что инициатива НКРЭКУ в очередной раз повысить тарифы на передачу электроэнергии может добить промышленность.

В свою очередь экономический эксперт Андрей Новак подчеркивал: повышение тарифа на передачу электроэнергии запустит цепную реакцию роста цен на все товары и услуги.

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