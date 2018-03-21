У Раді розкритикували ініціативу Кабміну про розірвання економічного співробітництва з РФ

Віце-спікер Верховної ради Сироїд вважає дане рішення "імітацією"

Постанова Кабінету міністрів України про припинення економічного співробітництва з Російською Федерацією є імітацією. Про це в кулуарах парламенту заявила віце-спікер Верховної ради, нардеп від "Самопомичи" Оксана Сироїд, передає кореспондент РБК-Україна.

"Постанова про припинення дії програми економічного співробітництва України і Росії - це чергова імітація процесу. Ми такі постанови приймаємо тут щотижня: то засудити якісь дії, то запропонувати уряду припинити якусь співпрацю і так далі. Де рішення?", - заявила Сироїд.

Вона також зазначила, що між країнами досі не припинено дипломатичні відносини, не введено візовий режим, а також діють деякі двосторонні угоди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна припинила дію програми економічного співробітництва з Російською Федерацією. Припинення дії даної програми є частиною комплексу заходів, спрямованих на протидію агресивній політиці РФ.