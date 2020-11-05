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В Раде просят на субвенцию по "соцэконому" более 7,3 млрд гривен

Автор: Ростислав Шаправский, Анастасия Рокитна

Бюджетный комитет Верховной рады решил выделить свыше 7,3 млрд гривен на "соцэконом" - субвенция местным бюджетам на проекты социально-экономического развития. Если парламент согласится, это станет самой большой суммой с тех пор, как такая статья расходов появилась в казне.

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Об этом говорится в материале "Бюджетные игры. Как Кабмин и Рада делят госказну на 2021 год".

Отметим, в этом году "соцэкономом" распоряжался Минрегион, но теперь будет Минфин, подтвердил изданию замглавы комитета Александр Трухин ("Слуга народа").

"Этот "соцэконом" был под Минрегионом. Была договоренность, что они подают на Фонд регионального развития запрос чуть больше, как это всегда делалось, а потом из Фонда около 2 млрд гривен снимается, столько же добавляется и около 4-5 млрд гривен идет на субвенцию", - сообщил изданию собеседник, пожелавший остаться неназванным.

Эти программы должны быть под профильным министерством, которое может регулировать и эффективно распределять средства между общинами по разным субвенциям, добавил он.

Изначально в проекте госбюджета субвенции не было. Но депутаты подали предложений по "соцэконому" едва ли не в два раза больше. И не учесть их пожелания вовсе, значит рассориться с мажоритарщиками и поставить под угрозу принятие закона, говорит источник РБК-Украина.

Напомним, профильный комитет Верховной рады завершил подготовку проекта государственного бюджета на 2021 год.

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