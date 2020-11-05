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У Раді просять на субвенцію з "соцеконому" понад 7,3 млрд гривень

Автор: Ростислав Шаправський, Анастасия Рокитна

Бюджетний комітет Верховної ради вирішив виділити понад 7,3 млрд гривень на "соцеконом" - субвенція місцевим бюджетам на проекти соціально-економічного розвитку. Якщо парламент погодиться, це стане найбільшою сумою з тих пір, як така стаття витрат з'явилася у скарбниці.

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Про це йдеться в матеріалі "Бюджетні ігри. Як Кабмін і Рада ділять держскарбницю на 2021 рік".

Зазначимо, цьогоріч "соцекономом" розпоряджався Мінрегіон, але тепер Мінфін, підтвердив виданню заступник голови комітету Олександр Трухін ("Слуга народу").

"Цей "соцеконом" був під Мінрегіоном. Була домовленість, що вони подають на Фонд регіонального розвитку запит трохи більше, як це завжди робилося, а потім з Фонду близько 2 млрд гривень знімається, стільки ж додається і близько 4-5 млрд гривень йде на субвенцію", - повідомив виданню співрозмовник, що побажав залишитися неназваним.

Ці програми повинні бути під профільним міністерством, яке може регулювати і ефективно розподіляти кошти між громадами за різними субвенціях, додав він.

Спочатку в проекті держбюджету субвенції не було. Але депутати подали пропозицій щодо "соцеконому" чи не в два рази більше. І не врахувати їх побажання зовсім, значить посваритися з мажоритарниками і поставити під загрозу прийняття закону, говорить джерело РБК-Україна.

Нагадаємо, профільний комітет Верховної ради завершив підготовку проекту державного бюджету на 2021 рік.

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Новини України субвенцияМісцеві вибориДержбюджет