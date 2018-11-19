В Раде просят МИД представить инвентаризацию договорной базы с РФ

Фото: Анна Гопко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Гопко просит Климкина предоставить комитету копию ноты о прекращении действия договора о дружбе с РФ

Профильный комитет Верховной рады требует от Министерства иностранных дел назначить уполномоченного по проблемным вопросам применения санкций, а также предоставить парламенту инвентаризацию договорной базы с Россией. Об этом заявила глава комитета Верховной рады по иностранным делам, народный депутат Анна Гопко во время заседания согласительного совета парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

Нардеп призвал министерство уполномочить представителя в межведомственную рабочую группу по рассмотрению проблемных вопросов в сфере применения санкций.

"Я обращаюсь к МИД уполномочить представителя в межведомственную рабочую группу по рассмотрению проблемных вопросов в сфере применения санкций. Также требую от МИД, чтобы мы наконец увидели инвентаризацию договорно-правовой базы с Российской Федерацией", - заявила Гопко.

Нардеп также подчеркнула, что МИД должен предоставить комитету копию ноты о прекращении действия договора о дружбе с РФ.

"Я бы хотела обратиться в МИД, чтобы Министерство иностранных дел предоставило комитету копию ноты, которой было заявлено РФ о желании Украины прекратить действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Я сейчас обращаюсь публично к министру Климкину, чтобы нам копию ноты предоставили" , - заявила Гопко.

Напомним, в конце сентября президент Украины Петр Порошенко передал генсекретарю ООН Антониу Гутерришу ноту о решении Украины не продлевать действие договора о дружбе с Россией.

Как писало РБК-Украина ранее, 21 сентября Украина официально уведомила РФ о расторжении договора о дружбе. Глава МИД Украины назвал это событие очень важным, поскольку в ноте подробно обосновываются все нарушения Россией положений данного договора.

Так, 17 сентября президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

Добавим также, ранее Порошенко заявлял, что договоры с Россией не стоят бумаги, на которой они написаны. В частности, он имел в виду и договор о дружбе.