У Раді просять МЗС представити інвентаризацію договірної бази з РФ

Фото: Ганна Гопко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Гопко просить Клімкіна надати комітету копію ноти про припинення дії договору про дружбу з РФ

Профільний комітет Верховної ради вимагає від Міністерства закордонних справ призначити уповноваженого з проблемних питань застосування санкцій, а також надати парламенту інвентаризацію договірної бази з Росією. Про це заявила глава комітету Верховної ради у закордонних справах, народний депутат Ганна Гопко під час засідання погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Нардеп закликала міністерство уповноважити представника у міжвідомчу робочу групу з розгляду проблемних питань в сфері застосування санкцій.

"Я звертаюсь до МЗС уповноважити представника у міжвідомчу робочу групу з розгляду проблемних питань у сфері застосування санкцій. Також вимагаю від МЗС, щоб ми нарешті побачили інвентаризацію договірно-правової бази з Російською Федерацією", - заявила Гопко.

Нардеп також наголосила, що МЗС має надати комітету копію ноти про припинення дії договору про дружбу з РФ.

"Я б хотіла звернутись до МЗС, щоб Міністерство закордонних справ надало комітету копію ноти, якою було заявлено РФ про бажання України припинити дію договору про дружбу, співробітництво та партнерство з Росією. Я зараз звертаюсь публічно до міністра Клімкіна, щоб нам копію ноти надали", - заявила Гопко.

Нагадаємо, у кінці вересня президент України Петро Порошенко передав генсекретарю ООН Антоніу Гутеррішу ноту про рішення України не продовжувати дію договору про дружбу із Росією.

Як писало РБК-Україна раніше, 21 вересня Україна офіційно повідомила РФ про розірвання договору про дружбу. Глава МЗС України назвав цю подію дуже важливою, оскільки в ноті детально обґрунтовуються усі порушення Росією положень даного договору.

Так, 17 вересня президент увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ.

Додамо також, раніше Порошенко заявляв, що договори з Росією не варті паперу, на якому вони написані. Зокрема, він мав на увазі і договір про дружбу.