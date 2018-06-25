В Раде просят Кабмин разработать Стратегию государственной семейной политики до 2023 года

В частности, в ВР просят Кабмин разработать законопроект по минимизации количества абортов

В парламенте зарегистрирован проект постановления №8521 "О мерах по обеспечению защиты семейных ценностей и института семьи в Украине", в котором Кабинету министров Украины предлагают разработать Стратегию государственной семейной политики до 2023 года. Соответствующий документ был зарегистрирован в парламенте 22 июня 2018 года.

"Кабинету министров Украины в трехмесячный срок разработать и утвердить проект Стратегии государственной семейной политики до 2023 года", - говорится в проекте постановления.

В Стратегии предлагается предусмотреть пропаганду семейных ценностей, проведение конференций, круглых столов, семинаров и т.п., направленных на утверждение семейных ценностей и здорового образа жизни, в частности в среде учащейся и студенческой молодежи; активизацию работы по разъяснению важности института семьи, ее укрепления, формирования ответственного отцовства и материнства, пропаганде недопущения абортов.

Также планируется предусмотреть обеспечение в учебных заведениях надлежащего воспитания и обучения детей, подростков и молодежи на основе моральных принципов, пропаганду ценности семьи, подготовки к семейной жизни, воспитания супружеской и родительской ответственности, пропаганду здорового образа жизни; изготовление и размещение социальной рекламы, направленной на укрепление семейных ценностей и пропаганду здорового образа жизни.

Кроме того, стратегия должна содержать положения по содействию публикации в средствах массовой информации статей и других материалов по вопросам семейных ценностей, пропаганде здорового образа жизни; усилению контроля за содержанием рекламы с целью недопущения распространения социально опасной рекламы, которая может негативно влиять на здоровье и сознание детей и молодежи; совершенствованию системы государственной поддержки семей, социальной защиты малообеспеченных семей, в частности многодетных и неполных; созданию эффективных механизмов всесторонней поддержки беременных женщин и рожениц.

Также предлагается разработка и утверждение региональных программ на 2019-2023 годы по обеспечению жильем детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа; обеспечению жильем многодетных семей; мероприятия по улучшению жилищных условий семей, проживающих в общежитиях; содействие малообеспеченным многодетным и неполным семьям в решении вопросов погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги, электроэнергию, отопление и сжиженный газ и тому подобное.

Кабмину также поручено разработать предложения по совершенствованию законодательства с целью обеспечения реализации основных направлений Стратегии государственной семейной политики до 2023 года, в частности, разработать и внести в установленном порядке на рассмотрение ВР законопроекты относительно:

обеспечения на законодательном уровне защиты права человека на жизнь с момента зачатия до естественной смерти, минимизации количества абортов;

повышения размера единовременного пособия при рождении детей;

повышения размера государственной социальной помощи на детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые воспитываются в семьях граждан;

расширения льгот и дополнительных целевых выплат многодетным семьям.

Кроме того, правительству хотят поручить обеспечить безотлагательное создание центрального органа исполнительной власти по вопросам семьи с целью обеспечения формирования и реализации госполитики по вопросам семьи и детей.

Авторы проекта постановления - нардепы от фракций "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Самопомич", "Батькивщина", Радикальная партия Олега Ляшко и внефракционные.

Напомним, ранее сообщалось, что народный депутат фракции "БПП" Олег Барна хочет ввести штрафы за "публичное проявление сексуальной ориентации". Нардеп зарегистрировал в парламенте соответствующий законопроект №8489.