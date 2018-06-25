У Раді просять Кабмін розробити Стратегію державної сімейної політики до 2023 року

Зокрема, у ВР просять Кабмін розробити законопроект щодо мінімізації кількості абортів

У парламенті зареєстрований проект постанови №8521 "Про заходи із забезпечення захисту сімейних цінностей та інституту сім'ї в Україні", в якому Кабінету міністрів України пропонують розробити Стратегію державної сімейної політики до 2023 року. Відповідний документ був зареєстрований у парламенті 22 червня 2018 року.

"Кабінету міністрів України у тримісячний строк розробити та затвердити проект Стратегії державної сімейної політики до 2023 року", - сказано у проекті постанови.

У стратегіє пропонується передбачити пропагування сімейних цінностей, проведення конференцій, круглих столів, семінарів і т.п., спрямованих на утвердження сімейних цінностей і здорового способу життя, зокрема у середовищі учнівської та студентської молоді; активізацію роботи з роз'яснення важливості інституту сім’ї, її зміцнення, формування відповідального батьківства та материнства, пропагування недопущення абортів.

Також планується передбачити забезпечення у закладах освіти належного виховання та навчання дітей, підлітків і молоді на основі моральних засад, пропагування цінності сім’ї, підготовки до подружнього життя, виховання подружньої та батьківської відповідальності, пропаганду здорового способу життя; виготовлення та розміщення соціальної реклами, спрямованої на зміцнення сімейних цінностей і пропаганду здорового способу життя.

Крім того, стратегія має містити положення щодо сприяння публікації у засобах масової інформації статей та інших матеріалів з питань сімейних цінностей, пропаганди здорового способу життя; посилення контролю за змістом реклами з метою недопущення поширення соціально небезпечної реклами, яка може негативно впливати на здоров'я та свідомість дітей і молоді; вдосконалення системи державної підтримки сімей, соціального захисту малозабезпечених сімей, зокрема багатодітних і неповних; створення ефективних механізмів всебічної підтримки вагітних жінок і породіль.

Також пропонується розроблення та затвердження регіональних програм на 2019-2023 роки із забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа; забезпечення житлом багатодітних сімей; заходи щодо поліпшення житлових умов сімей, які проживають у гуртожитках; сприяння малозабезпеченим багатодітним і неповним сім'ям у вирішенні питань щодо погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги, електроенергію, опалення та скраплений газ тощо.

Кабміну також доручено розробити пропозиції щодо вдосконалення законодавства з метою забезпечення реалізації основних напрямів Стратегії державної сімейної політики до 2023 року, зокрема, розробити та внести в установленому порядку на розгляд ВР законопроекти щодо:

забезпечення на законодавчому рівні захисту права людини на життя з моменту зачаття до природної смерті, мінімізації кількості абортів;

підвищення розміру одноразової допомоги при народженні дітей;

підвищення розміру державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сім'ях громадян;

розширення пільг і додаткових цільових виплат багатодітним сім'ям.

Крім того, уряду хочуть доручити забезпечити невідкладне створення центрального органу виконавчої влади з питань сім’ї з метою забезпечення формування і реалізації держполітики з питань сім’ї та дітей.

Автори проекту постанови - нардепи від фракцій "Блок Петра Порошенка", "Народний фронт", "Самопоміч", "Батьківщина", Радикальна партія Олега Ляшка та позафракційні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народний депутат фракції "БПП" Олег Барна хоче ввести штрафи за "публічний прояв сексуальної орієнтації". Нардеп зареєстрував у парламенті відповідний законопроект №8489.