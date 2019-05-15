В Раде просят Кабмин принять меры для стабилизации Фонда соцстрахования

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Задолженность по уплате ЕСВ составляет почти 17 млрд гривен

Комитет Верховной рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения просит Кабинет министров безотлагательно принять меры по стабилизации деятельности Фонда социального страхования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Нардепы отмечали, что для осуществления фондом страховых выплат имеются такие финансовые риски, как отсутствие оборотных средств фонда для покрытия кассовых разрывов и неравномерный характер поступлений средств Фонда соцстрахования.

Также в ходе заседания комитета подчеркивалось, что в 2019 году существует реальная вероятность недополучения поступлений от доли единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в бюджет фонда.

"Участники совещания обратили внимание на негативную тенденцию по увеличению задолженности по уплате ЕСВ. По состоянию на 1 января 2019 года в целом по Украине составляла 15,2 млрд грн. Более того, в течение 2019 года эта задолженность увеличилась на 1,7 млрд грн. и по состоянию на 1 мая 2019 года достигла размера 16,9 млрд грн", - отмечается в сообщении.

Указано, что органы Государственной исполнительной службы по исполнительным документам вернули состоянию на сейчас лишь 139 млн гривен.

"По итогам совещания принято решение обратиться к Кабинету министров и соответствующим центральным органам исполнительной власти с требованием безотлагательно принять меры по стабилизации деятельности Фонда социального страхования", - говорится в сообщении.

Напомним, в октябре 2017 года комитет парламента по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения рекомендовал Министерству социальной политики провести аудиторскую проверку Фонда социального страхования.

Как писало РБК-Украина, в феврале прошлого года Кабинет министров Украины утвердил бюджет Фонда социального страхования.