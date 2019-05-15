У Раді просять Кабмін вжити заходів для стабілізації Фонду соцстрахування

Ілюстративне фото (uarp.org)

Заборгованість зі сплати ЄСВ становить майже 17 млрд гривень

Комітет Верховної ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення просить Кабінет міністрів невідкладно вжити заходів щодо стабілізації діяльності Фонду соціального страхування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Нардепи наголошували, що для здійснення фондом страхових виплат наявні такі фінансові ризики, як відсутність обігових коштів фонду для покриття касових розривів та нерівномірний характер надходжень коштів Фонду соцстрахування.

Також у ході засідання комітету підкреслювалося, що у 2019 році існує реальна ймовірність недоотримання надходжень від частки єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до бюджету фонду.

"Учасники наради звернули увагу на негативну тенденцію щодо збільшення заборгованості зі сплати ЄСВ. Так, станом на 1 січня 2019 року в цілому по Україні становила 15,2 млрд грн. Більш того, впродовж 2019 року ця заборгованість збільшилася на 1,7 млрд грн., і станом на 1 травня 2019 року досягла розміру 16,9 млрд грн", - зазначається у повідомленні.

Вказано, що органи Державної виконавчої служби за виконавчими документами повернули станом на зараз лише 139 млн гривень.

"За підсумками наради прийнято рішення звернутися до Кабінету міністрів та відповідних центральних органів виконавчої влади з вимогою невідкладно вжити заходів щодо стабілізації діяльності Фонду соціального страхування", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в жовтні 2017 року комітет парламенту з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендував Міністерству соціальної політики провести аудиторську перевірку Фонду соціального страхування.

Як писало РБК-Україна, в лютому минулого року Кабінет міністрів України затвердив бюджет Фонду соціального страхування.