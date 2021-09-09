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В Раде произошла стычка: Тищенко пытался вытолкать Лероса из-за трибуны

Автор: Илона Свиридова

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил потасовку в сессионном зале Верховной рады. Он попытался вытолкать из-за трибуны внефракционного нардепа Гео Лероса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пленарного заседания.

Инцидент произошел, когда Лерос с трибуны в очередной раз выступил с критикой в адрес президента Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака, обвинив их в якобы срыве спецоперации спецслужб по задержанию наемников ЧВК "Вагнера" летом 2020 года.

Во время его выступления подошел Тищенко, схватил микрофоны, после чего попытался оттеснить с трибуны самого Лероса. Затем Тищенко заблокировал трибуну собой, разнимать их подошли другие нардепы.

На этом градус стычки снизился, спикер объявил перерыв, после которого Лерос продолжил выступление.

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Николай ТищенкоВерховная рада