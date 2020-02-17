В Раде призывают ускорить рассмотрение закона о рынке земли

Во фракции "Слуга народа" просят депутатов найти способ быстрее рассмотреть законопроект об обороте земли. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Корниенко подчеркнул, что у парламента очень много работы, которая сейчас тормозится.

"Мы хотели бы от фракции обратиться к коллегам с тем, чтобы мы искали возможности для того, чтобы мы могли двигаться интенсивнее. У нас очень много работы, очень много законов. Сейчас это все отодвинуто на задний план, потому что мы находимся в рассмотрении законопроекта", - заявил парламентарий.

Он также обратился к депутатам из других фракций с просьбой найти способ быстрее рассмотреть законопроект об обороте земли.

Напомним, законопроект о рынке земли Верховная рада Украины сможет принять не ранее 16-17 апреля, о чем заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, голосование не сможет состояться раньше, если ВР продолжит рассматривать поправки в таком темпе.

Так, Рада по состоянию на пятницу, 7 февраля, рассмотрела 216 правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли. Всего в документе 4018 правок.

Как писало РБК-Украина, парламент 6 февраля вошел в рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. Нардепы блокировали президию ВР, в связи с чем заседание вел первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук. Место спикера Рады Дмитрий Разумкова блокировала глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.