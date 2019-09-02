В Раде приняли решение по закону об отмене адвокатской монополии

Комитет Верховной рады по вопросам правовой политики рекомендует ВР направить в Конституционный суд Украины законопроект авторства президента Владимира Зеленского №1013 "О внесении изменений в Конституцию Украины (об отмене адвокатской монополии)", передает корреспондент РБК-Украина.

Такое решение комитет принял в ходе сегодняшнего заседания.

"15 "за", "против" 2, воздержался - трое", - прокомментировала глава комитета Ирина Венедиктова.

Целью документа является обеспечение права каждого на получение профессиональной юридической помощи из-за отмены адвокатской монополии на предоставление такой помощи.

Кроме того, в ходе рассмотрения проекта закона были предложения от нардепов отложить рассмотрение этого документа до поступления альтернативных проектов законов, отправить документ на научную экспертизу, отложить рассмотрение законопроекта до проведения дополнительных консультаций с общественностью и включить проект в повестку дня, но не принимать решение о направлении его в КСУ.

Однако ни одно из этих предложений не поддержало необходимое количество парламентариев.

Напомним, ранее Верховная рада поручила комитетам срочно рассмотреть законопроекты, внесенные президентом Украины Владимиром Зеленским в парламент. Среди них и законопроект №1013.

Как писало РБК-Украина ранее, первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что внесенные на первом заседании ВР законопроекты будут рассмотрены по сокращенной процедуре, а на голосование выйдут 6-9 сентября.

Отметим, глава государства в первый день работы нового парламента успел внести ряд законопроектов, в том числе, он предложил сократить численность народных депутатов, а также законодательно закрепить пропорциональную избирательную систему.