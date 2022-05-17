В Раде предлагают запретить во время войны изымать у граждан единственное жилье и автомобиль

Как отмечают авторы проекта, важно не допустить ситуаций, когда определенные чиновники, прикрываясь нуждами военного положения, могут изымать у простых людей последнее жилье или единственное транспортное средство, в то время как на нужды фронта справедливее изымать имущество, прежде всего, в тех, кто имеют существенное имущество, и для которых изъятие не играет такую критичную роль.

Согласно проекту, принудительному отчуждению не подлежат жилые помещения в пределах санитарной нормы из расчета 21 квадратного метра общей площади на каждого зарегистрированного или проживающего по соответствующему адресу и дополнительно 10 квадратных метров на семью.

Кроме того не подлежат отчуждению транспортные средства из расчета одного транспортного средства на гражданина (или семью), или транспортных средств, используемых для официально оформленной предпринимательской деятельности, или которые используются для перевозки гуманитарной помощи.

Ограничения не касаются случаев, когда зафиксировано и доказано, что владелец/водитель осуществлял управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о первоочередном выполнении военно-транспортной обязанности чиновниками высокого ранга. Машины, которые госслужащие оставили возле вокзалов, аэропортов, дорог, убегая за границу от войны, предлагают отправлять на нужды Вооруженных сил Украины.