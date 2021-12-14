Раде предлагают ускорить отчуждение земель для строительства дорог

Верховной раде Украины предлагают ускорить принудительное отчуждение земельных участков для строительства дорог. В частности, в парламенте зарегистрирован соответствующий законопроект №6422.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.
В пояснительной записке говорится о том, что действующие сроки принятия решений о выкупе участков и недвижимости продолжительны, как и сроки рассмотрения административных исков о принудительном отчуждении этих объектов для общественных нужд. При этом предлагается разрешить рассмотрение таких дел в порядке упрощенного искового производства.
В качестве примера приводится то, что строительство киевской Большой кольцевой автомобильной дороги откладывается из-за того, что в зоне строительства этой трассы есть участки, которые находятся в частной собственности.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров одобрил реализацию экспериментального проекта строительства Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева. Документ определяет механизм отбора исполнителей работ.