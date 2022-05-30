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Порошенко обратился к Зеленскому с открытым письмом

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Понедельник 30 мая 2022 12:43
Порошенко обратился к Зеленскому с открытым письмом Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко обратился к президенту Владимиру Зеленскому с открытым письмом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Обращаюсь к вам, направляясь из Киева на Конгресс и саммит Европейской народной партии - самой влиятельной политической семьи в Европе, членами которой являются руководство структур ЕС и многих государств-членов... Имею соответствующее официальное приглашение от президента Европейской народной партии. Есть оформленная командировка, подписанная председателем Верховной Рады. Запланированы мои выступления на Конгрессе и Саммите ЕНП, ряд встреч с руководителями ЕС, государств и правительств стран, лидерами европейских партий", - написал Порошенко.

После того, как пограничники не дали Порошенко пересечь границу в составе официальной парламентской делегации в Парламентскую ассамблею НАТО, он надеется, что ему не будут препятствовать уехать в Роттердам.

"На фоне внешней угрозы чрезвычайно важно сохранять единство и скоординированность наших усилий, избегать любых внутренних раздоров и совместно работать на всех возможных международных площадках, а особенно таких значимых, как Европейская народная партия. Хочу подчеркнуть: главный сигнал, с которым направляюсь к Роттердама, - предоставить Украине статус страны-кандидата на членство в ЕС уже в июне, что символично совпадает с пятилетием введения безвизового режима", - добавил Порошенко.

По его мнению, украинский народ в эти сложные времена заслуживает мудрости политиков. "Залогом наших успехов всегда были крепкое войско, внутреннее единство, мощная международная поддержка и солидарность. И сегодня все вместе - и власть, и оппозиция, и гражданское общество - работаем для развития сильной независимой демократической процветающей европейской Украины", - резюмирует политик.

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