Раде предлагают уполномочить назначать главу НАБУ Кабмин вместо президента

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Верховной раде Украины предлагают уполномочить назначать и увольнять директора Национального антикоррупционного бюро Кабинет министров вместо президента. В ВР внесли соответствующий законопроект №4025.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Авторы законопроекта - народные депутаты от фракций "Слуга народа" и "Голос", среди которых и глава комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина.

Закон предлагает определить НАБУ как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом.

В связи с недавним решением Конституционного суда документ определяет, что лицо, назначенное на должность директора бюро, продолжает выполнять свои полномочия до завершения их срока.

Этот проект также предусматривает, что конкурсный отбор на должность директора НАБУ организует и проводит конкурсная комиссия, в состав которой входят шесть человек. Из них три человека определяются исключительно Кабмином и три человека - КМУ на основании предложений доноров, которые предоставляли Украине международную техническую помощь в предотвращении и противодействии коррупции.

В документе прописываются и основы организации и проведения конкурсного отбора на должность главы Нацбюро.

Кроме того, согласно проекту, внешнюю оценку эффективности деятельности НАБУ будет проводить комиссия в составе трех человек. Их определит Кабмин на основании предложений доноров, предоставлявших помощь в предотвращении и противодействии коррупции.

Напомним, для Артема Сытника не было неожиданным решение КСУ о неконституционности его назначения на должность директора НАБУ.

Как писало РБК-Украина, ранее назначение Сытника директором НАБУ КСУ признал не соответствующим Основному закону.

При этом Конституционный суд разъяснил, что это решение не означает увольнение Сытника, а его решения на должности являются законными.

РБК-Украина рассказывало в подробностях, что ждет НАБУ на фоне недавних событий вокруг бюро.