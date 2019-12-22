Раде предлагают ратифицировать договор с Бразилией о взаимной правовой помощи

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект №0020 "О ратификации договора между Украиной и Федеративной республикой Бразилия о взаимной правовой помощи и правовых отношениях по гражданским делам". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте ВР.

В частности, договор состоит из 25 статей. Так, глава І договора содержит общие положения по поводу сферы применения документа, охватывающей гражданские, коммерческие и административные дела, включая признание и исполнение судебных решений по таким делам, а также приговоры по уголовным делам в части гражданского иска о возмещении вреда (статьи 1-6).

Указано, что правовая помощь включает вручение документов, сбор и передачу доказательств, проведение экспертизы, получение заявлений и показаний, осуществление обеспечительных мер (арест, конфискация и другие меры в отношении имущества или прав), распределение и возвращение активов, получение информации по поводу законодательства и судебной практики , предоставление любого другого вида международной правовой помощи по гражданским делам, не запрещенную законодательством сторон.

Положениями договора также закреплены гарантии для граждан и юридических лиц одной стороны о предоставлении им на территории другой стороны того же правовой защиты по гражданам и юридическим лицам этой же стороны.

Главой ІІ "Правовая помощь" определяются требования к содержанию запросов о правовой помощи, основания отказа в предоставлении помощи, порядок выполнения запросов и принятия обеспечительных мер, порядок вручения документов, вызова свидетеля или эксперта за границу, получения заявлений и показаний путем видеоконференции, механизм покрытия расходов, возникающих при оказании правовой помощи, гарантии освобождения от легализации документов для целей настоящего договора, вопросы распределения и возвращения активов и т.п. (статьи 7-18).

Положениями договора, содержащимися в главе III "Признание и исполнение судебных решений", устанавливается механизм взаимного признания и исполнения судебных решений по гражданским делам, в частности определяются условия признания и исполнения судебных решений, в том числе мировых соглашений, а также требования к ходатайству о признании и исполнении судебных решений (статьи 19-22).

Глава IV "Заключительные положения" охватывает вопросы проведения консультаций центральных органов по применению договора, вступления в силу и прекращения действия документа (статьи 23-25).

"Реализация положений договора будет обеспечиваться в пределах средств, предназначенных в государственном бюджете Украины на содержание государственных органов, которые будут непосредственно участвовать в его исполнении, и не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины", - указано в пояснительной записке.

Напомним, в Минюсте начата работа над созданием мобильного приложения системы бесплатной правовой помощи.

Как писало РБК-Украина, Кабмин предлагает Раде упростить доступ к бесплатной вторичной правовой помощи.