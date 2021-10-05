UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Раде предлагают провести сегодня согласительный совет: что хотят рассмотреть

Автор: Дмитрий Кузнецов

Фракция партии "Слуга народа" и группа депутатов "Довира" предложили сегодня созвать и провести согласительный совет. Планируется обсудить недельную повестку заседаний Верховной рады на 5-8 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата от "Слуги народа" Александра Качуры.

"По инициативе двух депутатских фракций Верховной рады предлагается сегодня созвать и провести согласительный совет", - написал нардеп.

Он добавил, что на совете планируется пересмотреть недельную повестку дня заседаний Рады 5-8 октября.

К сообщению Качура приложил фотокопию обращения к спикеру Верховной рады, его заместителям и главам остальных фракций. Его подписали глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и руководитель депутатской группы "Довира" Олег Кулинич.

Фото: обращение депутатов о проведении согласительного совета (t.me/kachuratut)

Напомним, сегодняшнее заседание Рады завершилось досрочно из-за неутвержденной повестки дня пленарной недели.

Читайте РБК-Украина в Google News
Слуга народаВерховная рада