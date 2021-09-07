В Раде предлагают признать ФСБ и ГРУ России террористическими организациями
В Верховной раде Украины предлагают признать Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба России террористическими организациями. И направить соответствующее обращение в Совбез ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.
Сообщается, что в парламенте зарегистрирован проект обращения в Совбез ООН о признании ФСБ и ГРУ террористическими организациями.
Отметим, текст постановления на сайте парламента пока не опубликован. Инициаторами выступили нардепы от "Слуги народа" и группы "За будущее".
Напомним, в последнее время участились случаи репрессий в оккупированном Крыму со стороны ФСБ, в частности, спецслужба задержала заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова по подозрению в якобы диверсии на газопроводе.