Раді пропонують припинити практику кримінальної репресії засуджених

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Проектом пропонується вилучити статтю 391 КК "Злісна непокора вимогам адміністрації установи виконання покарань"

У Верховній раді України зареєстровано законопроект №9228 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вилучення статті 391 Кримінального кодексу України)". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті парламенту.

Відповідний проект був внесений до ВР 19 жовтня 2018 року.

Документ, зокрема, розроблено з метою вдосконалення чинного кримінального законодавства шляхом припинення масових зловживань адміністрацією установ виконання покарань положеннями статті 391 Кримінального кодексу України та практики необґрунтованої кримінальної репресії засуджених, приведення роботи національної пенітенціарної системи у відповідність стандартам Ради Європи та вимогам демократичного співтовариства.

Проектом пропонується вилучити статтю 391 Кримінального кодексу "Злісна непокора вимогам адміністрації установи виконання покарань", а також посилання на зазначену статтю у статті 140 Кримінально-виконавчого кодексу України.

Підкреслимо, стаття передбачає, що злісна непокора законним вимогам адміністрації виправної установи або інша протидія адміністрації у законному здійсненні її функцій особою, яка відбуває покарання у виді обмеження волі або у виді позбавлення волі, якщо ця особа за порушення вимог режиму відбування покарання була піддана протягом року стягненню у виді переведення до приміщення камерного типу (одиночної камери) або переводилась на більш суворий режим відбування покарання, карається позбавленням волі на строк до трьох років.

"Всупереч заявам скептиків, вилучення статті 391 із КК України не призведе до повної декриміналізації дій, які полягають у злісній непокорі вимогам адміністрації кримінально-виконавчої установи, і не сприятиме вчиненню засудженими нових злочинів", - запевняють автори законопроекту.

Вони підкреслюють, що адміністрації установ виконання покарань та Державна пенітенціарна служба України навіть без ст. 391 КК мають достатній правовий інструментарій для впливу на злісних порушників режиму відбування покарання, зокрема шляхом переведення порушника до дисциплінарного ізолятора (ДІЗО), чим також зловживають працівники виправних колоній - з тією лише різницею, що засуджений, не обов'язково будучи насправді винним, з формальної причини поміщений у дисциплінарний ізолятор, хоча б не набуває додаткової судимості.

Крім того, вказано, що якщо непокора засудженого матиме насильницький характер, він буде притягнутий до відповідальності за відповідними "профільними" статтями Кримінального кодексу.

Нагадаємо, засуджені отримають доступ до дистанційних пунктам безоплатної правової допомоги.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, станом на 1 вересня 2018 року в установах Державної кримінально-виконавчої служби України знаходилося 56 246 засуджених і взятих під варту.