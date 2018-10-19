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Осужденные получат доступ к дистанционным пунктам бесплатной правовой помощи

Новости » Общество    19.10.2018 - 10:48
Иллюстративное фото (myvin.com.ua)
Иллюстративное фото (myvin.com.ua)

Также осужденные будут получать информацию о своих правах и социальных гарантиях

В Украине разработан план действий, направленный на сотрудничество в сфере предоставления бесплатной правовой помощи лицам, отбывающим наказание в виде лишения или ограничения свободы, которые содержатся под стражей в местах предварительного заключения или находятся на учете в уполномоченных органах по вопросам пробации. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.

Как отмечается, взаимодействие между системой бесплатной правовой помощи и учреждениями исполнения наказаний будет существенно усилена благодаря Меморандуму и четко определенным в совместном плане действий задачам и мероприятиям, что добавит системности и максимальной эффективности осуществляемых мероприятий, будет способствовать интеграции таких лиц в общество.

"Важными направлениями совместной работы является создание дистанционных пунктов доступа к бесплатной правовой помощи в помещениях учреждений исполнения наказаний, уполномоченных органов по вопросам пробации, следственных изоляторах, организация и проведение совместных мероприятий, направленных на повышение уровня правовой осведомленности лиц, отбывающих наказание в виде лишения или ограничения свободы, а также разработка и распространение информационных материалов о правах и социальных гарантиях лиц, отбывающих наказание или содержащихся под стражей", - говорится в сообщении

Напомним, в течение года около 1 миллиона украинцев получили консультацию юристов с центра бесплатной правовой помощи.

 

В Украине за год около 1 млн граждан получили консультации центра бесплатной правовой помощи
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