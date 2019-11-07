Раді пропонують припинити депутатські повноваження Луценко

Фото: Ірина Луценко (Віталій Носач/РБК-Україна)

У парламенті зареєстрували відповідний проект постанови

У Верховній раді України зареєстровано проект постанови №2395 щодо припинення повноважень депутата ВР від фракції "Європейська солідарність" Ірини Луценко. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

На даний момент текст постанови "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Луценко І.С." на сайті Ради відсутній. Останній етап проходження документу - опрацьовується у комітеті.

Зазначимо, для припинення повноважень Луценко парламент має розглянути відповідний проект постанови та підтримати його не менш ніж 226-ма голосами.

Як писало РБК-Україна раніше, на місце депутата від фракції "Європейська солідарність" Ірини Луценко, яка заявила про складання депутатських повноважень, до ВР може пройти колишня заступниця міністра енергетики Наталія Бойко. Вона є 24-ою у виборчому списку "ЄС" і є першою у черзі тих, хто не пройшов у Раду за підсумками дострокових виборів у липні. Підкреслимо, номер 25 партії - екс-глава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Так, у січні 2017 року Кабінет міністрів України призначив заступником міністра енергетики та вугільної промисловості з питань європейської інтеграції Наталію Бойко.

Нагадаємо, Луценко написала заяву про дострокове припинення своїх депутатських повноважень. Вона підкреслила, що хоче припинити свої повноваження нардепа через проблеми зі здоров'ям.