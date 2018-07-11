Раде предлагают предусмотреть ответственность за буллинг

По информации ЮНИСЕФ, с буллингом в кругу сверстников в Украине сталкивались около 67% детей

Верховной раде Украины предлагают принять законопроект №8584, который определяет понятие буллинга и предусматривает административную ответственность за него. Соответствующий проект закона был внесен в парламент 10 июля 2018 года.

Авторы документа подчеркивают, что в Украине сейчас среди подростков в учреждениях образования распространено явление буллинг (травля), что выражается в психологическом давлении, жестоком обращении, физическом насилии, агрессии, других действиях, совершенных с целью вызвать страх, тревогу, подчинить человека своим интересам.

"По информации Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), с буллингом в кругу сверстников в Украине сталкивались около 67% детей. Причем, наиболее уязвимыми к буллингу являются застенчивые, с примерным поведением дети, а также дети, которые, в силу разных жизненных обстоятельств, "замкнуты в себе", закрыты для общения", - указано в пояснительной записке.

Также, по данным последних опросов, почти четверть украинских школьников считают себя жертвами буллинга, а около 40% из тех детей, кто столкнулись со случаями буллинга, никогда не рассказывают об этом своим родителям. Также указано, что 44% из тех, кто наблюдал, как издеваются над их сверстниками, не реагировали на такие факты из-за боязни подвергнуться аналогичному издевательству.

"Следует отметить, что часто буллингу со стороны подростков в учреждениях образования подвергаются не только дети, но и взрослые - преподаватели, технические работники и другой персонал. Таким образом, существует острая необходимость определить на законодательном уровне меры противодействия такому явлению, как буллинг, установить ответственность за буллинг, а также обеспечить право соискателей образования на безопасную образовательную среду", - подчеркивают авторы законопроекта.

Суть закона

Планируется установить ответственность за буллинг, а также сокрытие случаев буллинга педагогическим, научно-педагогическим, научным сотрудником, руководителем или учредителем учебного заведения, в виде наложения штрафа от 20 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (в зависимости от вида совершенного правонарушения).

Вводится определение термина "буллинг". Так, согласно проекту, буллинг - это нравственное, или физическое насилие, агрессия, в любой форме, или любые другие действия, совершенные с целью вызвать страх, тревогу, подчинить человека своим интересам, имеющие признаки сознательного жестокого обращения.

Также предлагается обязать учебные заведения обеспечивать на своих веб-сайтах открытый доступ к правилам поведения соискателя образования в учебном заведении, плану мероприятий, направленных на предотвращение и противодействие буллингу, порядку подачи и рассмотрения заявлений о случаях буллинга от соискателей образования, их родителей и т.д.

Кроме того, проектом планируется предоставить образовательному омбудсмену право осуществлять проверку заявлений о случаях буллинга в учебном заведении, полноту и своевременность мер реагирования на такие случаи со стороны педагогических, научно-педагогических, научных работников, руководства и основателя учебного заведения; получать информацию от центрального органа исполнительной власти в сфере образования и науки по общему числу случаев буллинга в учебных заведениях за определенный период.

Напомним, в конце июня Министерство образования и науки совместно с Министерством социальной политики и Министерством культуры заявили о намерении создать план действий по предотвращению буллинга в учебных заведениях.