МОН собирается бороться с буллингом в школах

Профильные министерства будут проводить тренинги для учителей

Министерство образования и науки, совместно с Министерством социальной политики и Министерством культуры, создадут план действий по предотвращению буллинга в учебных заведениях. Об этом информирует пресс-центр МОН.

"У нас много наработанного методического материала, различных разработок по антибулингу, но теперь нужно объединить усилия каждого для того, чтобы все это должным образом применять. Нашей целью является реально противодействовать такому явлению еще на начальном этапе в образовательной сфере", - отметила гендиректор директората инклюзивного и внешкольного образования МОН Лариса Самсонова.

Профильные министерства и общественные организации будут проводить тренинги для учителей по созданию комфортной образовательной среды.

Учебники, лекции и тренинги позволят обучать детей толерантности и выявлению признаков насильственного поведения.

Отмечается, что Минсоцполитики разрабатывает концепцию по противодействию буллингу. В Министерстве культуры предложили распространять материалы по антибуллингу в библиотеках, которые подчинены ведомству.

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