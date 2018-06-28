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МОН собирается бороться с буллингом в школах

НовостиОбщество    28.06.2018 - 01:09
Фото: заседание представителей министерств по вопросу буллинга в Украине (mon.gov.ua)
Фото: заседание представителей министерств по вопросу буллинга в Украине (mon.gov.ua)

Профильные министерства будут проводить тренинги для учителей

Министерство образования и науки, совместно с Министерством социальной политики и Министерством культуры, создадут план действий по предотвращению буллинга в учебных заведениях. Об этом информирует пресс-центр МОН.

"У нас много наработанного методического материала, различных разработок по антибулингу, но теперь нужно объединить усилия каждого для того, чтобы все это должным образом применять. Нашей целью является реально противодействовать такому явлению еще на начальном этапе в образовательной сфере", - отметила гендиректор директората инклюзивного и внешкольного образования МОН Лариса Самсонова.

Профильные министерства и общественные организации будут проводить тренинги для учителей по созданию комфортной образовательной среды.

Учебники, лекции и тренинги позволят обучать детей толерантности и выявлению признаков насильственного поведения.

Отмечается, что Минсоцполитики разрабатывает концепцию по противодействию буллингу. В Министерстве культуры предложили распространять материалы по антибуллингу в библиотеках, которые подчинены ведомству.

Напомним, в Киеве к кампании "Врач для каждой семьи" присоединились 95% врачей. 

Только 20% выпускников школ в Украине продолжают обучение в учреждениях профессионального образования, - МОН Венгрия надеется, что частные школы в Украине смогут свободно выбирать язык обучения
Теги публикации: МОН, школа, насилие  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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