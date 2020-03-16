В Раде предлагают остановить общественный транспорт

Фото: Михаил Радуцкий (РБК-Украина)

Общественный транспорт хотят сделать по часам

В комитете по вопросам здравоохранения Верховной рады предлагают остановить общественный транспорт на территории всей Украины из-за коронавируса. Об этом заявил глава комитета Михаил Радуцкий, передает корреспондент РБК-Украина.

Общественный транспорт в Украине планируют сделать по часам.

"Мы сегодня на группе вместе с представителями всех фракций и групп решили инициировать на заседании во вторник постановление по увеличению карантинных мероприятий. Рестораны, кафе, салоны красоты, спортивные клубы. Мы считаем, что общественный транспорт нужно останавливать и делать его по некоторым часам. Все, что не касается жизнеспсобности страны должно быть остановлено", - заявил Радуцкий.

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