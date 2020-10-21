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Раде предлагают определить правовой статус Национального военного кладбища

Автор: Юлия Струк

Верховной раде предлагают определить правовой статус Национального военного мемориального кладбища. Кабинет министров внес в парламент соответствующий законопроект №4225.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Согласно закону, Национальное военное мемориальное кладбище является объектом права государственной собственности и не подлежит приватизации или передаче в аренду.

Вопрос об отводе земельного участка для размещения на нем такого кладбища решается в соответствии с Земельным кодексом.

Заказчиком строительства мемориального кладбища является центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующий государственную политику в сфере социальной защиты ветеранов войны. Его строительство осуществляется за счет средств государственного бюджета.

При этом порядок организации захоронений и перезахоронений на территории Национального военного мемориального кладбища определяет Кабинет министров.

Расходы на погребение умерших на территории такого кладбища осуществляются за счет средств госбюджета.

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В проекте прописано, что образец надгробных сооружений и мемориальных табличек, устанавливаемых на территории кладбища, утверждает правительство.

При этом в случае осквернения могил или надгробных сооружений возмещают материальный ущерб за счет средств госбюджета с последующим их возмещением за счет виновных лиц согласно закону.

Содержание в надлежащем состоянии и охрана такого кладбища обеспечивается за счет средств госбюджета.

Напомним, в сентябре стало известно, что в Украине появится Национальное военное мемориальное кладбище, где будут похоронены борцы за независимость страны и воины, погибшие при выполнении боевых задач.

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