Раде предлагают определить правовой статус Национального военного кладбища

Верховной раде предлагают определить правовой статус Национального военного мемориального кладбища. Кабинет министров внес в парламент соответствующий законопроект №4225.
Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.
Согласно закону, Национальное военное мемориальное кладбище является объектом права государственной собственности и не подлежит приватизации или передаче в аренду.
Вопрос об отводе земельного участка для размещения на нем такого кладбища решается в соответствии с Земельным кодексом.
Заказчиком строительства мемориального кладбища является центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующий государственную политику в сфере социальной защиты ветеранов войны. Его строительство осуществляется за счет средств государственного бюджета.
При этом порядок организации захоронений и перезахоронений на территории Национального военного мемориального кладбища определяет Кабинет министров.
Расходы на погребение умерших на территории такого кладбища осуществляются за счет средств госбюджета.
В проекте прописано, что образец надгробных сооружений и мемориальных табличек, устанавливаемых на территории кладбища, утверждает правительство.
При этом в случае осквернения могил или надгробных сооружений возмещают материальный ущерб за счет средств госбюджета с последующим их возмещением за счет виновных лиц согласно закону.
Содержание в надлежащем состоянии и охрана такого кладбища обеспечивается за счет средств госбюджета.
Напомним, в сентябре стало известно, что в Украине появится Национальное военное мемориальное кладбище, где будут похоронены борцы за независимость страны и воины, погибшие при выполнении боевых задач.