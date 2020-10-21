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Раді пропонують визначити правовий статус Національного військового кладовища

Україна, Середа 21 жовтня 2020 11:56
Раді пропонують визначити правовий статус Національного військового кладовища
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховній раді пропонують визначити правовий статус Національного військового меморіального кладовища. Кабінет міністрів вніс до парламенту відповідний законопроект №4225.

Про це свідчать дані на сайті ВР.

Згідно з законом, Національне військове меморіальне кладовище є об’єктом права державної власності та не підлягає приватизації або передачі в оренду.

Питання про відведення земельної ділянки для розміщення на ній такого кладовища вирішується відповідно до Земельного кодексу.

Замовником будівництва меморіального кладовища є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни. Його будівництво здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

При цьому порядок організації поховань та перепоховань на території Національного військового меморіального кладовища визначає Кабінет міністрів.

Витрати на поховання померлих на території такого кладовища здійснюються за рахунок коштів держбюджету.

У проекті прописано, що зразок намогильних споруд та меморіальних табличок, що встановлюються на території кладовища, затверджує уряд.

При цьому у разі осквернення могил чи намогильних споруд відшкодовують матеріальні збитки за рахунок коштів держбюджету з наступним їх відшкодуванням коштом винних осіб згідно із законом.

Утримання в належному стані та охорона такого кладовища забезпечується за рахунок коштів держбюджету.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що в Україні з'явиться Національне військове меморіальне кладовище, де будуть поховані борці за незалежність країни і воїни, загиблі при виконанні бойових завдань.

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